«Я не хотел сидеть в черной комнате!»: в детском садике сломали палец ребенку, наказав его за баловство

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-06T16:07:12+03:00

Такова версия самого ребенка, работники же садика утверждают, что малыш баловался и сам повредил себе руку

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Жительница Новосибирска Екатерина рассказала «КП — Новосибирск», что в детском саду ее трехлетний сын сломал палец. Неприятную новость ей сообщила воспитатель. Версия работницы садика такова: малыш бесился, а потом побежал в спальню и хотел там закрыться, как вдруг прищемил палец.

Екатерина успокоила сына и поехала с ним в больницу. Там сделали рентген. Оказалось, у малыша перелом средней фаланги пальца — травма серьезная.

Дома мальчик рассказал маме, что он прищемил палец после того, как воспитатель его наказала.

-Я одевался и раздевался — баловался, и воспитатель решила закрыть меня в черной комнате, а там живет бабайка и чудище, я не хотел туда, пытался выйти, она закрывала дверь и прищемила мне палец, — рассказывает малыш.

Заведующая садика в рассказ трехлетки не поверила, сказала, что ребенок сочиняет. Со слов мамы, заведующая предложила сына полечить, ведь он гиперактивный: с ним не может справиться воспитатель.

Подробности читайте в ближайшее время на сайте «КП — Новосибирск».

ИСТОЧНИК KP.RU