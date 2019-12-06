Денег нет: Новосибирск вошел в топ-20 лидеров по количеству банкротов в России

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-06T14:56:36+03:00

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По данным аналитической службы федеральной юридической компании «Стопдолг» за 11 месяцев 2019 года в России на 66 тысяч человек выросло количество банкротов.

Согласно данным, полученным на конец ноября, в Едином Федеральном Реестре Сведений о Банкротстве зарегистрировано 161 353 банкрота.

В России лидерами по количеству банкротов остаются Москва и Московская область: 12 109 и 9 561 человек. Далее идеи Санкт-Петербург с цифрой 7608. В топ-20 входят также Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области. Однако, стоит отметить, что за год в эту десятку не добавилось ни одного региона.

— Если говорить о прогнозах, которые мы делали на 2019 год, то они оправдались: за 11 месяцев банкротами признано на 70% граждан больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества банкротов мы связываем, прежде всего, с повышением информированности граждан о том, что есть возможность списывать долги, — передает слова директора компании «Стопдолг» Валентины Зебницкой издание «Деловой квартал Новосибирск». — Люди успешно проходят процедуру и начинают рекомендовать ее своим родственникам, друзьям и коллегам. Если раньше мы очень часто сталкивались с непониманием сути банкротства и со стыдом, то теперь все больше граждан осознанно идут в эту процедуру.

Коэффициент обанкроченности (количество дел о банкротстве в стране в расчете на 100 тыс. населения) по состоянию на 1 декабря 2019 составляет уже 110 банкротов. При этом по регионам этот показатель варьируется. Первое место до сих пор занимает Вологодская область: здесь 277 банкротов на 100 000 населения. Второе место занимает Калмыкия — 223 банкрота, на третьем — Пензинская область, в которой этот показатель составляет 204. Самый низкий коэффициент обанкроченности в Дагестане (8), Чечне (1,5) и Крыму (5).

Как утверждают эксперты, приведенные цифры относятся ко всему периоду действия закона о банкротстве, который начал работать в России с 2015 года. Поэтому, если взглянуть на показатели только в 2019 году, то общая картина будет несколько иная, хотя тройка «лидеров» останется неизменной.

На основании этих данных уже можно судить о том, что ожидает россиян в 2020 году. По словам экспертом, подобная динамика сохранится: ожидается рост количества банкротов на уровне 50-70%. А это означает, что за будущий год банкротами станут примерно 120 тысяч человек, а общее их количество приблизится к 300 тысячам.

ИСТОЧНИК KP.RU