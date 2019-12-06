«Так без колес останешься!»: ловушка в центре Новосибирска пугает автомобилистов
Новосибирцев возмутила глубокая яма в Центральном районе города. По словам очевидцев, из-за этой ямы уже успели пострадать автомобили.
— Огромная яма, просто портал в другое измерение, открылся на улице Военная, напротив торгового центра «Аура», — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Около этого места уже стоит прибывший экипаж ДПС и дорожные службы. А рядом стоит новый седан «Lexus GS» с пробитым колесом. Автомобилистам в Новосибирске теперь следует быть еще осторожнее!
В комментариях под постом пользователи соцсетей написали, что тоже едва не пострадали из-за этой ямы и посоветовали водителю «Лексуса» потребовать компенсацию:
— Надеюсь, водитель седана будет настаивать на компенсации?
— Ужас! Как по таким дорогам ездить?
— Я тоже чуть было не угодил в эту яму.
— А если туда провалится не просто колесо машины, а кто-то из людей? — пишут люди.
Сибиряков возмутила яма на дороге в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU