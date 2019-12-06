«Себе в уши побибикай»: водитель и пешеход не поделили дорогу во дворе
Сегодня, 6 декабря, в одном из новосибирских дворов произошел неприятный инцидент. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.
На кадрах видно, что взрослый мужчина встал перед машиной и не дает ей проехать через двор. Сибиряк не реагировал, ни на какие замечания от водителя. В итоге мужчина за рулем пошел на крайние меры и стал сигналить упрямому пешеходу, тем самым поставив на уши весь двор.
— В уши бы себе так побибикал!
— Саундтрек дня , — пишут очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что водитель хотел объехать дорогу через двор. Мужчина, который увидел «беспредел» решил остановить «злодея» и преградил машине путь.
После этого водитель и борец за справедливость долго выясняли отношения.
Уважаемые читатель, а вы как думаете, кто прав в данной ситуации?
Мужчина преградил машине дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU