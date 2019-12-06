«Себе в уши побибикай»: водитель и пешеход не поделили дорогу во дворе

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-06T13:58:55+03:00

Люди выглядывали из окон многоэтажки, не понимая почему водитель сигналит без перерыва

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Сегодня, 6 декабря, в одном из новосибирских дворов произошел неприятный инцидент. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что взрослый мужчина встал перед машиной и не дает ей проехать через двор. Сибиряк не реагировал, ни на какие замечания от водителя. В итоге мужчина за рулем пошел на крайние меры и стал сигналить упрямому пешеходу, тем самым поставив на уши весь двор.

— В уши бы себе так побибикал!

— Саундтрек дня , — пишут очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, конфликт произошел из-за того, что водитель хотел объехать дорогу через двор. Мужчина, который увидел «беспредел» решил остановить «злодея» и преградил машине путь.

После этого водитель и борец за справедливость долго выясняли отношения.

Уважаемые читатель, а вы как думаете, кто прав в данной ситуации?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748191" frameborder="0"></iframe> Мужчина преградил машине дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU