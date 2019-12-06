Новосибирскую чиновницу задержали во время антикоррупционного совещания

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-06T12:48:51+03:00

Прямо в ходе проведения совещания чиновница была задержана. Фото: Кадр из видео

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В Первомайском районе Новосибирска по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении чиновника районной администрации по факту хищения муниципальной земли.

— Прокуратура установила, что 20 июня 2012 года начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района, действуя от имени умершей в 2010 году женщины, приобрела право собственности на земельный участок площадью 815 квадратных метров, который находился в муниципальной собственности, — сообщает пресс-служба прокуратуры. — Подобные действия чиновницы причинили материальный ущерб мэрии города Новосибирска. Прокурор района направил материалы проверки в порядке ст.37 УПК Российской Федерации в следственный орган для дачи правовой оценки.

Четвертого декабря 2018 года по результатам рассмотрения постановления, полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенного в крупном размере).

Сегодня, 6 декабря 2019 года, по инициативе прокурора района Игоря Пуцына, в администрации проведено совещание, на котором были обсуждены выявленные нарушении закона, а также были высказаны требования об исключении преступной деятельности сотрудниками администрации.

Прямо в ходе проведения совещания чиновница была задержана по подозрению в совершении указанного преступления.

В настоящее время следователи проводят комплекс действий и оперативных мероприятий для расследования уголовного дела и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемой.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/748175" frameborder="0"></iframe> Чиновницу задержали во время антикоррупционного совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU