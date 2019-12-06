2019-12-06T11:50:24+03:00
Экономика

Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr - высокий уровень привлекательности

Аналитическое агентство «БизнесДром» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг привлекательности работодателя на уровне B.hr - высокий уровень привлекательности работодателя. Рейтинг присвоен Банку впервые
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В своем сообщении агентство отмечает, что Банк УРАЛСИБ на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников (за последние 12 месяцев обучение прошли 93% сотрудников) и способствует улучшению качества их жизни.

Позитивное влияние на рейтинг оказал предоставляемый корпоративный социальный пакет, включающий ДМС, различные компенсации, например, за услуги cвязи, использование личного и общественного транспорта для определенных категорий сотрудников, а также предоставляемые Банком возможности для карьерного роста и развития сотрудников.

Позитивным фактором также стало предоставление Банком материальной помощи для сотрудников, а также практика премирования. Как отмечает агентство, особое внимание в Банке также уделяется взаимодействию подразделений и обеспечению прозрачности деятельности.

Рейтинг привлекательности работодателя – оценка, которая показывает, насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития, роста сотрудников, финансовой устойчивости и рисков работодателя.

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