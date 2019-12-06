Новосибирские бизнесмены предложили помочь в благоустройстве набережной Оби

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-06T12:06:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске прошел форум «Инвестируй в Новосибирск», в котором приняли участие новосибирские предприниматели и мэр города Анатолий Локоть. Одной из главных тем для обсуждения стал внешний вид и благоустройство города. Предприниматели предложили свою помощь в благоустройстве набережной реки Каменки и продолжить реконструкцию набережной реки Обь.

— Сегодня прозвучало много предложений от наших предпринимателей. Особенно интересной мне показалась идея благоустройства набережной Оби — между Заельцовским парком и речным вокзалом. Есть группа бизнесменов, которая готова профинансировать проектирование работ, — цитируют мэра Анатолия Локтя пресс-центр.

Так же предприниматели предложили развивать в городе инфраструктуру для электромобилей, чтобы они соответствовали мировым трендам. Новосибирские власти готовы поддержать инициативы новосибирских бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU