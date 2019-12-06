«Могли погибнуть более 150 пассажиров»: пилотов рейса «Новосибирск-Иркутск» ослепили лазером

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-06T08:57:09+03:00

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В пятницу, 6 декабря, пассажирский Airbus A320 совершал полет из Новосибирска в Иркутск. Во время посадки самолета хулиганы мощным лучом лазера слепили глаза пилотов. Самолет был полон пассажиров, а это боле 150 людей. Все они могли погибнуть. Инцидент подтвердили в пресс-службе местного аэропорта «КП-Иркутск».

Но все обошлось, луч не попали в глаза членам экипажа, только мелькнули по салону кабины. Командир сразу доложил о внештатной ситуации диспетчеру. Сейчас проверку по этому инциденту проводит полиция. Но поймать хулиганов будет сложно, ведь лазер бьет на дальние расстояния, и где прячется злоумышленник, просчитать сложно, а купить такую игрушку можно в любом магазине сувениров или заказать через Интернет.

— Вряд ли пилотов слепит обычная лазерная указка или игрушка, — прокомментировала «КП-Иркутск» ведущий научный сотрудник ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» к. м. н. Наталия Майчук. — Это слишком слабые по мощности приборы. Но в арсенале хулиганов вполне могли оказаться более мощные устройства. Например, лазерные прицелы, используемые охотниками. При точном попадании в глаз человека они могут вызвать кратковременное ослепление. И даже ожог центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения. Точно такая же ситуация возникает, если долго смотреть на солнце, сварку.

ИСТОЧНИК KP.RU