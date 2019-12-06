2019-12-06T08:57:09+03:00
Происшествия

«Могли погибнуть более 150 пассажиров»: пилотов рейса «Новосибирск-Иркутск» ослепили лазером

Хулиганов ищет полиция
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Иркутске чуть было не произошла трагедия в аэропорту.В Иркутске чуть было не произошла трагедия в аэропорту.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 декабря, пассажирский Airbus A320 совершал полет из Новосибирска в Иркутск. Во время посадки самолета хулиганы мощным лучом лазера слепили глаза пилотов. Самолет был полон пассажиров, а это боле 150 людей. Все они могли погибнуть. Инцидент подтвердили в пресс-службе местного аэропорта «КП-Иркутск».

Но все обошлось, луч не попали в глаза членам экипажа, только мелькнули по салону кабины. Командир сразу доложил о внештатной ситуации диспетчеру. Сейчас проверку по этому инциденту проводит полиция. Но поймать хулиганов будет сложно, ведь лазер бьет на дальние расстояния, и где прячется злоумышленник, просчитать сложно, а купить такую игрушку можно в любом магазине сувениров или заказать через Интернет.

— Вряд ли пилотов слепит обычная лазерная указка или игрушка, — прокомментировала «КП-Иркутск» ведущий научный сотрудник ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» к. м. н. Наталия Майчук. — Это слишком слабые по мощности приборы. Но в арсенале хулиганов вполне могли оказаться более мощные устройства. Например, лазерные прицелы, используемые охотниками. При точном попадании в глаз человека они могут вызвать кратковременное ослепление. И даже ожог центральной зоны сетчатки, отвечающей за остроту зрения. Точно такая же ситуация возникает, если долго смотреть на солнце, сварку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирскую чиновницу задержали во время антикоррупционного совещания
В мэрии рассказали, прекратят ли заливку катка у оперного театра из-за оттепели
Новосибирские бизнесмены предложили помочь в благоустройстве набережной Оби
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr - высокий уровень привлекательности
«Он как в космосе»: новосибирский крокодил получил вольер с водопадом за миллион рублей
Поможем детям: в Новосибирске пройдет благотворительная ярмарка
«Вы тоже это видите»: реакция манула на дождь в декабре рассмешила соцсети
Приходится ходить в маске: сибирячке обезобразили лицо в салоне красоты
Из здания железнодорожного вокзала экстренно эвакуировали пассажиров
Природа обиделась? Под Новосибирском произошло сразу два землетрясения
Будто из глазури: сибиряк показал на видео фокус с ледяной тонировкой на авто
«Как красиво!»: ледяной дождь превратил авто в произведение искусства
Докажите, что вы многодетные: в лицее ребятишек из большой семьи лишили бесплатных завтраков и обедов
«На улице только на четвереньках!»: в Новосибирске водители и пешеходы жалуются на жуткий гололед
«Нет зубов — нет кариеса?»: грозная надпись на бите пассажирки метро рассмешила пользователей соцсетей
«Мне незачем жить»: эксперты — о том, почему «благополучные» подростки сводят счеты с жизнью
Горит заведение рядом с Хилокским рынком, который прославился на всю страну бандитскими разборками
В Новосибирске прекращены поиски женщины в сером пуховике и брутальных ботинках
«Это инопланетяне?»: сибиряки обсуждаю загадочное облако над Обью
«Вы просто нелюди»: торговый центр обвинили в жутких ловушках для птиц
Погода в Новосибирске в декабре: синоптики рассказали, чего ждать после оттепели
«Где ваш рассудок?»: новосибирский косметолог показал замену «губам дьявола»
«Думали — неуклюжая, оказалось — рак»: чтобы спасти двухлетнюю девочку, нужны 3 миллиона
Общественная палата Новосибирской области и курсанты НВИ обсудили как бороться с коррупцией
В Новосибирске появится 250 «умных» остановок за 300 миллионов рублей