«Вы просто нелюди»: торговый центр обвинили в жутких ловушках для птиц
Жители Новосибирска сообщили о том, что в ТЦ «Галерея» были расставлены клеевые ловушки для птиц. Якобы пернатых начали отлавливать из-за того, что они, залетая в центр погреться, мешали посетителям на фудкорте.
— Вы просто нелюди!
— Нельзя так обращаться с птицами, это не гуманно, — говорят новосибирцы.
Корреспондент КП-Новосибирск побывала в торговом центре, чтобы выяснить, действительно местный персонал решил бороться с нашествием синиц и воробьев таким негуманным способом.
— Периодически, мы видим здесь птиц, которые летают по залу, но мы ни разу не слышали жалоб от посетителей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита, менеджер одного из ресторанов на фудкорте. — Они летают, но не доставляют проблем. И уж тем более, мы их никуда не клеим.
Такую же позицию высказали другие сотрудники ТЦ.
Зоозащитники рассказали о том, насколько могут быть губительны подобные ловушки для птиц:
— К нам часто обращаются люди по поводу птиц, застрявших в клеевой ловушке. Обычно, их ставят жители частного сектора для мышей и крыс, но регулярно в них «влипают» воробьи и синицы. Помочь птице в такой ситуации очень сложно: практически в 100% попадание в такую ловушку смертельно для животного, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры «Центра реабилитации диких животных». — Использовать такие ловушки — крайне негуманно. Вообще, проблемы с птицами достаточно популярны среди сотрудников крупных магазинов. Нас часто просят выехать и помочь с отловом. Однако, поймать маленьких птиц в большом помещении просто невозможно. Администрации надо искать другие пути решения проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU