2019-12-05T18:59:46+03:00
Общество

«Вы просто нелюди»: торговый центр обвинили в жутких ловушках для птиц

Сотрудники заведения уверяют, что никогда не пытались истреблять пернатых «гостей»
Алена МАРТЫНОВААлена КУЛЕШОВА
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Жители Новосибирска сообщили о том, что в ТЦ «Галерея» были расставлены клеевые ловушки для птиц.Жители Новосибирска сообщили о том, что в ТЦ «Галерея» были расставлены клеевые ловушки для птиц.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Жители Новосибирска сообщили о том, что в ТЦ «Галерея» были расставлены клеевые ловушки для птиц. Якобы пернатых начали отлавливать из-за того, что они, залетая в центр погреться, мешали посетителям на фудкорте.

— Вы просто нелюди!

— Нельзя так обращаться с птицами, это не гуманно, — говорят новосибирцы.

Корреспондент КП-Новосибирск побывала в торговом центре, чтобы выяснить, действительно местный персонал решил бороться с нашествием синиц и воробьев таким негуманным способом.

— Периодически, мы видим здесь птиц, которые летают по залу, но мы ни разу не слышали жалоб от посетителей, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита, менеджер одного из ресторанов на фудкорте. — Они летают, но не доставляют проблем. И уж тем более, мы их никуда не клеим.

Такую же позицию высказали другие сотрудники ТЦ.

Зоозащитники рассказали о том, насколько могут быть губительны подобные ловушки для птиц:

— К нам часто обращаются люди по поводу птиц, застрявших в клеевой ловушке. Обычно, их ставят жители частного сектора для мышей и крыс, но регулярно в них «влипают» воробьи и синицы. Помочь птице в такой ситуации очень сложно: практически в 100% попадание в такую ловушку смертельно для животного, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры «Центра реабилитации диких животных». — Использовать такие ловушки — крайне негуманно. Вообще, проблемы с птицами достаточно популярны среди сотрудников крупных магазинов. Нас часто просят выехать и помочь с отловом. Однако, поймать маленьких птиц в большом помещении просто невозможно. Администрации надо искать другие пути решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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