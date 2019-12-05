Общественная палата Новосибирской области и курсанты НВИ обсудили как бороться с коррупцией
В Новосибирском военном институте имени генерала И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ прошел круглый стол на тему: «Коррупция в обществе: причины и механизмы противодействия». Участие в обсуждениях приняли представители региональной власти, надзорных органов, а также студенты новосибирских высших учебных заведений.
Круглый стол прошел в рамках совместных мероприятий Общественной палаты Новосибирской области, органов государственной власти, Уполномоченного по правам человека по Новосибирской области.
Модератором круглого стола выступила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.
В работе круглого стола приняли участие члены, эксперты Общественной палаты Новосибирской области, представители органов государственной власти, члены Общественных советов, преподаватели и студенты ВУЗов Новосибирска, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и регионального правительства Сергей Нешумов, военный прокурор Новосибирского гарнизона Игорь Мещеряков, заместитель руководителя отдела кадров следственного комитета РФ по Новосибирской области Андрей Москалюк.
В ходе круглого стола были представлены доклады, касающиеся профилактики коррупции в регионе, роли институтов гражданского общества в формировании нетерпимости к коррупционному поведению, латентные преступления коррупционной направленности в воинских частях войск национальной гвардии», а также религиозная коррупция и многие другие.
Участники обсудили необходимость борьбы с коррупцией, в том числе профилактики коррупционного поведения, формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям в обществе, а также заслушали информацию о практиках по внедрению антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупции в различных сферах деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU