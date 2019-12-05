2019-12-05T16:31:06+03:00
Общество

В Новосибирске появится 250 «умных» остановок за 300 миллионов рублей

На остановке можно будет поймать бесплатный Wi-Fi и зарядить телефон
Алена КУЛЕШОВА
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Так выглядят "Умные" остановки в других городах России.Так выглядят "Умные" остановки в других городах России.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Проект «Умные остановки» представили на форуме предпринимателей «Инвестируй в Новосибирск». Бизнесмены и представители различных образовательных организаций Новосибирска встретились на площадке «Открытый диалог с инвесторами: проблемы и перспективы». В рамках этого мероприятия обсудили такие темы, как меры государственной поддержки, построение финансово-экономических моделей проектов государственно-частного партнерства, а также предприниматели представили проект концессии «Умные остановки».

В настоящее время, планируется заключить соглашение, согласно которому в Новосибирске 250 остановок будут модернизированы. Рассматривается два типа подобной модификации: Smart. Light — базовая модель с интерактивным модулем и Smart. Comfort — базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. «Умный» блок включает в себе «тревожную кнопку 112», бесплатный Wi-Fi и зарядку для телефонов. Воспользоваться им будет можно с помощью голосового управления или сенсорного экрана. Кроме того, блок оснащен камерами Full HD, системой видеонаблюдения и даже возможностью выйти на сайт мэрии города Новосибирска, чтобы простроить себе маршрут для передвижения по городу и узнать, где находится нужный вам транспорт.

— Из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса — павильонами, 94 объекта — без павильонов. Все они будут оснащены интерактивным модулем. Концессия предполагает инвестировать в это более 300 миллионов рублей, — сообщает заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Максим Леоненко. — При этом мы не запрещаем сдачу этих павильонов в аренду для предпринимателей малого бизнеса. Предприниматели смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование этого павильона. Они смогут сохранить свой бизнес на условиях договора субаренды.

Управление потребительского рынка мэрии составляет механизм размещения торговых павильонов, которые будут демонтированы в процессе реализации проекта.

— Мы даем возможность предпринимателям завершить договор, исполнить свой бизнес-план, получить планируемую выручку, а через два месяца там будет оборудована «умная остановка». Стараемся минимизировать риски для малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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