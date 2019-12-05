«Где ваш рассудок?»: новосибирский косметолог показал замену «губам дьявола»
В бьюти-мир врывается новая мода на макияж: теперь вместе с «губами дьявола» девушки могут сделать «брови-нимб». Фотографию примера разместила у себя в профиле новосибирский косметолог.
— Все уже оценили «губы дьявола», а как вам такая новинка? — пишет девушка у себя в профиле в социальных сетях.
Как нарисовать у себя на лице такую «красоту»? «Нимб» представляют собой соединение бровей в некий круг на лбу. Его можно нарисовать с помощью теней или карандашей. Обязательное условие — имитировать натуральные волосы на лице.
Новосибирские модники пока не рискуют пробовать на себе новый тренд. Видимо, не отошли от «губ дьяволов». Однако комментировать никто не стесняется:
— Это не мода, просто бред!
— Девушки, одумайтесь! Где ваш рассудок?
— А что в натуральной красоте не так? - пишут комментаторы
ИСТОЧНИК KP.RU