«Где ваш рассудок?»: новосибирский косметолог показал замену «губам дьявола»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-05T18:17:14+03:00

Из сибиряков еще никто не рискнул попробовать новый тренд - брови-нимб

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В бьюти-мир врывается новая мода на макияж: теперь вместе с «губами дьявола» девушки могут сделать «брови-нимб». Фотографию примера разместила у себя в профиле новосибирский косметолог.

— Все уже оценили «губы дьявола», а как вам такая новинка? — пишет девушка у себя в профиле в социальных сетях.

Как нарисовать у себя на лице такую «красоту»? «Нимб» представляют собой соединение бровей в некий круг на лбу. Его можно нарисовать с помощью теней или карандашей. Обязательное условие — имитировать натуральные волосы на лице.

Новосибирские модники пока не рискуют пробовать на себе новый тренд. Видимо, не отошли от «губ дьяволов». Однако комментировать никто не стесняется:

— Это не мода, просто бред!

— Девушки, одумайтесь! Где ваш рассудок?

— А что в натуральной красоте не так? - пишут комментаторы

ИСТОЧНИК KP.RU