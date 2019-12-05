Воры изловчились пронести огромный пуховик под курткой: репетировали два дня

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-05T15:48:16+03:00

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В Новосибирске разыскивают двух мужчин, укравших пуховик из магазина. Инцидент произошел в магазине «Исток» на улице Блюхера в Ленинском районе. По словам очевидцев, воришки неделей раньше уже заходили в этот магазин «на разведку».

— Пока один из мужчин отвлекал продавцов, второй надел выбранный пуховик из торгового зала, а сверху пуховика — свою куртку. После этого они быстро ушли из магазина, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Мужчина, который пришел вместе с вором, попытался провернуть такой же трюк, но его куртка так и не смогла застегнуться поверх пуховика, поэтому от своей затеи он отказался.

Всего сумма ущерба для магазина, пострадавшего от кражи, составила 7620 рублей.

Если вам известны личности злоумышленников, вы можете сообщить об этом по номеру телефона 8-923-172-87-69.

Двое сибиряков ограбили магазин с пуховиками.

ИСТОЧНИК KP.RU