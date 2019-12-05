2019-12-05T15:48:16+03:00
Происшествия

Воры изловчились пронести огромный пуховик под курткой: репетировали два дня

Всего им удалось украсть товара на сумму 7620 рублей
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске разыскивают двух мужчин, укравших пуховик из магазина.В Новосибирске разыскивают двух мужчин, укравших пуховик из магазина.
Изменить размер текста:

В Новосибирске разыскивают двух мужчин, укравших пуховик из магазина. Инцидент произошел в магазине «Исток» на улице Блюхера в Ленинском районе. По словам очевидцев, воришки неделей раньше уже заходили в этот магазин «на разведку».

— Пока один из мужчин отвлекал продавцов, второй надел выбранный пуховик из торгового зала, а сверху пуховика — свою куртку. После этого они быстро ушли из магазина, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Мужчина, который пришел вместе с вором, попытался провернуть такой же трюк, но его куртка так и не смогла застегнуться поверх пуховика, поэтому от своей затеи он отказался.

Всего сумма ущерба для магазина, пострадавшего от кражи, составила 7620 рублей.

Если вам известны личности злоумышленников, вы можете сообщить об этом по номеру телефона 8-923-172-87-69.

Двое сибиряков ограбили магазин с пуховиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Думали — неуклюжая, оказалось — рак»: чтобы спасти двухлетнюю девочку, нужны 3 миллиона
Общественная палата Новосибирской области и курсанты НВИ обсудили как бороться с коррупцией
В Новосибирске появится 250 «умных» остановок за 300 миллионов рублей
В Новосибирске прекращены поиски мужчины с бородой
«Люди делали вид, что не видят его»: сибиряк спас пьяницу, у которого случился приступ
«Фантазий у всех много»: мэр Новосибирска прокомментировал предложение повесить звезду на Бугринский мост
Как из расчески сделать «шпору»: знатоки ответили неверно, а вы разгадаете секрет новосибирских студентов?
«Ушел на запасной аэродром»: в Новосибирске сел самолет, который не смог приземлиться в Абакане
«Разорвало на две части»: водитель грузовика попал в жуткое ДТП
«Она выглядит модно»: в Бердске пропала 44-летняя женщина в брутальных ботинках
«Можно я в нормальной машине поеду?»: пассажир бизнес-класса оскорблял девушку на рейсе «Новосибирск-Хабаровск»
«Игра была огонь!»: «Сибирь» разгромила омский «Авангард»
«Где же я была?»: сибиряк на улице дарил незнакомым девушкам розы
Метро в Новый год в Новосибирске: график работы
«Она стесняется»: в новосибирский зоопарк привезли львицу, которая не любит фотографов
В Новосибирске из горящего дома спасли шесть человек
В Новосибирске более 400 домов остались без электричества
На Бугринский мост хотят повесить гирлянды и звезду: посмотрите, как это будет
Транспорт в Новый год в Новосибирске: как будут ходить автобусы и трамваи
«Мишка, вернись! Я жду тебя»: мама пропавшего студента через «Комсомолку» обратилась к сыну
Принцесса с усиками: кошку с колтунами помыли, подстригли и одели как куколку
Это зверство! Маленького кролика выбросили умирать на морозе в мусорке