2019-12-05T17:22:38+03:00
Общество

«Думали — неуклюжая, оказалось — рак»: чтобы спасти двухлетнюю девочку, нужны 3 миллиона

Именно во столько обойдется лечение
Анна ПАШАГИНА
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Девочке требуется пройти курс химиотерапии в Израиле. Фото: личный архив герояДевочке требуется пройти курс химиотерапии в Израиле. Фото: личный архив героя
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Двухлетней Лере из Новосибирска требуется реабилитация за границей: у девочки обнаружили рак. Проблемы со здоровьем у ребенка начались 3 месяца назад: Лера начала врубаться в предметы и падать на ровном месте.

— Мы с женой думали, что она просто балуется, как любой ребенок. Это стало происходить все чаще и чаще. Дочка стала спрашивать сама: « А почему я падаю», — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск отец Леры Павел Убийко. — Вскоре у ребенка пропал аппетит и состояние ухудшалось.

Родители отвезли Леру в местную больницу. Врачи заподозрили у ребенка мозжечковую атаксию - нарушение двигательной координации и ходьбы. Павел с супругой привели дочку в платную клинику, чтобы проконсультироваться у других специалистов.

— В клинике сказали, что у Леры опухоль и надо немедленно ехать в Новосибирск. После обследования в городе дочке поставили новый диагноз - медуллобластома червя мозжечка, 4 стадия. Леру в экстренном порядке госпитализировали в больницу, — говорит сибиряк.

Диагноз двухлетней Лизы. Фото: личный архив героя

Диагноз двухлетней Лизы. Фото: личный архив героя

Маленькую девочку прооперировали 7 ноября. Сейчас Лера до сих пор в больнице. Она не может самостоятельно питаться и двигаться. Первое время даже глазки не открывала.

— Пытается сама переворачиваться на животик, — делится успехами дочери Павел. — Сейчас мы собираем деньги на химиотерапию. У нас в России ее даже взрослые люди не выдерживают, что уж про детей говорить. Там она мягче.

Лерин папа отправил запросы в разные клиники Израиля. Он хочет найти для дочки подходящий вариант и продолжить лечение там. На сегодняшний день цена Лериной жизни — 3 миллиона рублей, но сумма может измениться в зависимости от лечения, которое назначат врачи.

Если вы хотите помочь маленькой Лере, то свяжитесь с отцом девочки: его тел. 8-923-228-21-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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