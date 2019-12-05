«Люди делали вид, что не видят его»: сибиряк спас пьяницу, у которого случился приступ

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-05T11:56:07+03:00

Мимо пьяного мужчину, у которого случился приступ, шли равнодушные люди. Фото: «Подслушано Первомайка»

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Все произошло в доме №22/3 по улице Твардовского. Владимир Батуев шел к себе домой, как увидел на первом этаже дома лежит мужчина. От него сильно пахло алкоголем. Незнакомец то приходил в сознание, то «отключался».

— Мимо него много людей прошло, но они делали вид, что не замечают лежащего в подъезде мужчину. Первое что я сделал, это проверил пульс, потом пытался с ним разговаривать, чтобы он не терял сознание, после — расстегнул рубашку, что бы не передавливало шею и положил на бок: иначе он мог проглотить свой язык, — рассказал «КП-Новосибирск» молодой человек.

Владимир Батуев в свое время учился на врача, отсюда и знания, как оказать первую помощь. Правда, парень не доучился. Говорит, просто так сложились обстоятельства. Сибиряк вызвал скорую, так как подозревал, что у мужчины сердечный приступ, врачи, прибывшее на место, подтвердили догадки парня, и увезли незнакомца в больницу.

Врачи подтвердили, что у мужчины случился приступ и увезли его в больницу. Фото: «Подслушано Первомайка»

Владимир разместил пост в соцсетях для того, чтобы найти родных мужчины.

— На первом этаже лежал мужчина на вид 40-55лет . По всей видимости в его организме был убойный коктейль из алкоголя и сердечного приступа. Просьба, кто узнал этого человека, позвонить в скорую и сообщить его данные. То чувство, когда я чуток герой, — написал парень.

Под постом подписчики стали рассуждать о том, а надо ли было пьяному незнакомцу вызывать врачей, он же в тепле лежал.

— Когда на улице лежат, я всегда вызываю: обмороженные руки или ноги дороже обойдутся. Но вот когда в подъезде — есть ли смысл дергать скорую? У них в это время могут быть более серьезные вызовы.

— Одно дело, когда человек пьяный валяется в подъезде, а другое когда он говорит, что ему плохо, — прокомментировали подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU