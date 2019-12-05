«Разорвало на две части»: водитель грузовика попал в жуткое ДТП
В Новосибирске на улице Владимировской случилось страшное ДТП. Как сообщают очевидцы пьяный водитель «Газели» врезался в столб. Удар был такой силы, что грузовик разорвало пополам. Чудо в том, что сам водитель не пострадал. Он выбрался из покореженной машины и убежал. Но на улице Дмитрий Шамшурина его поймали полицейские.
— На нем ни единой царапины! — удивляются очевидцы.
Жуткие снимки с места аварии опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск». На них видно, что осталось от машины. Там же подписчики паблика обсуждают случившееся.
Водитель без единой царапины. Фото: «Инцидент Новосибирск»
— Странный факт. Пьяные в ДТП чаще всего остаются без повреждений. Был бы трезвый, был бы труп, — пишут они.
— Наверное, потому что он нетрезвый расслаблен и не дергается лишний раз, — предположили новосибирцы.
— Проезжал мимо видел что от газели осталось поражаюсь как водитель живой остался!
ИСТОЧНИК KP.RU