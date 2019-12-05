«Можно я в нормальной машине поеду?»: пассажир бизнес-класса оскорблял девушку на рейсе «Новосибирск-Хабаровск»
Полет новосибирца на Дальний Восток закончился в камере. Когда самолет приземлился, в Хабаровске мужчину арестовали. По словам командира экипажа, пассажир бизнес-класса буянил на борту. Новосибирец перебрал со спиртным и начал оскорблять рядом сидящую девушку. Когда словарный запас иссяк, он попытался решить конфликт кулаками. Девушка пересела, но мужчина на этом не успокоился. Его арестовали и сопроводили в спецприемник.
— Ребята, можно я с вами в нормальной машине поеду, — попросил пассажир, увидев, что его повезут в «УАЗике».
Проходить медосвидетельствование новосибирец отказался.
На дебошира завели уголовное дело. Фото: стоп-кадр
— Отделением дознания Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ситуация возмутила новосибирцев. Они активно обсуждают произошедшее в соцсетях.
— Таких надо в черный список сразу вносить и не пускать в самолет, — прокомментировали ситуацию новосибирцы. — Надо запретить выпивку на борту самолета и проблем меньше будет.
Новосибирец обматерил девушку на рейсе "Новосибирск-Хабаровск".
ИСТОЧНИК KP.RU