«Можно я в нормальной машине поеду?»: пассажир бизнес-класса оскорблял девушку на рейсе «Новосибирск-Хабаровск»

СЕГОДНЯ 05:50 2019-12-05T05:50:58+03:00

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Полет новосибирца на Дальний Восток закончился в камере. Когда самолет приземлился, в Хабаровске мужчину арестовали. По словам командира экипажа, пассажир бизнес-класса буянил на борту. Новосибирец перебрал со спиртным и начал оскорблять рядом сидящую девушку. Когда словарный запас иссяк, он попытался решить конфликт кулаками. Девушка пересела, но мужчина на этом не успокоился. Его арестовали и сопроводили в спецприемник.

— Ребята, можно я с вами в нормальной машине поеду, — попросил пассажир, увидев, что его повезут в «УАЗике».

Проходить медосвидетельствование новосибирец отказался.

На дебошира завели уголовное дело. Фото: стоп-кадр

— Отделением дознания Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ситуация возмутила новосибирцев. Они активно обсуждают произошедшее в соцсетях.

— Таких надо в черный список сразу вносить и не пускать в самолет, — прокомментировали ситуацию новосибирцы. — Надо запретить выпивку на борту самолета и проблем меньше будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747867" frameborder="0"></iframe> Новосибирец обматерил девушку на рейсе "Новосибирск-Хабаровск".

ИСТОЧНИК KP.RU