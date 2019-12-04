«Она стесняется»: в новосибирский зоопарк привезли львицу, которая не любит фотографов

СЕГОДНЯ 19:49 2019-12-04T19:49:42+03:00

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В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило посетители заметили новую львицу. Она попала в объектив камеры частой гостьи зверинца — Анны Новиковой. Сибирячка рассказала, что хотела сфотографировать львицу с более близкого расстояния, но так как в зоопарке еще пока ведутся работы по переводу животных в новые вольеры, ей не удалось этого сделать.

Львица внимательно следила за рабочими и не обращала внимания на камеру. Фото: Анна Новикова

— Львов уже перевели на новое «место жительства». Но там все равно еще ведутся работы, чтобы переселить других зверей, поэтому подойти ближе не удалось — пришлось снимать издалека, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Эта львица так внимательно следила за действиями рабочих, что мне с трудом удалось отвлечь ее, чтобы она повернулась в мою сторону.

новая обитательница Новосибирского зоопарка живет в отдельном вольере от остальных львов. Фото: Анна Новикова

По словам сибирячки, новая обитательница Новосибирского зоопарка живет в отдельном вольере от остальных львов.

ИСТОЧНИК KP.RU