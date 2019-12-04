В Новосибирске из горящего дома спасли шесть человек

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-04T19:18:40+03:00

Двое пострадавших во время пожара были переданы скорой помощи

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В Ленинском районе Новосибирска на улице Невельского 75 произошел пожар. Вечером 4 декабря в пятиэтажном доме загорелась квартира на первом этаже.

— Пожарные выехали на место происшествия в 21:34, в 21:51 возгорание было локализовано, спустя минуту было ликвидировано открытое горение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Из квартиры на первом этаже идет дым, звеном ГДЗС эвакуирован пострадавший со слабыми признаками жизни и передан врачам скорой помощи. В квартире был обнаружен еще один пострадавший, в отношении его сейчас проводятся реанимационные действия. Оба человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Из дома, где произошел пожар, эвакуировали шесть человек. Фото: "Инцидент Новосибирск"

По словам сотрудников спецслужб, всего из дома было эвакуировано шесть человек (из них пять человек эвакуировали с помощью спецустройств). Часть людей от эвакуации отказались, они находятся на балконах своих квартир: угрозы для их жизни нет.

Известно, что в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU