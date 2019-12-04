2019-12-04T17:38:46+03:00
Общество

На Бугринский мост хотят повесить гирлянды и звезду: посмотрите, как это будет

Эту идею выдвинули на заседании совета при Минтрансе
Алена КУЛЕШОВА
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На заседании Общественного совета при Минтрансе предложили украсить Бугринский мост гирляндами.На заседании Общественного совета при Минтрансе предложили украсить Бугринский мост гирляндами.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, на заседании Общественного совета при Минтрансе Новосибирской области прозвучало предложение украсить Бугринский мост к Новому году гирляндами и звездой. Эту задумку охотно поддержали пользователи соцсетей, предлагая взять эту идею на вооружение другим городам.

— Эту мысль озвучил один из членов совета, и, на мой взгляд — это очень интересная задумка. Украсить гирляндами торцы арки Бугринского моста на манер новогодней елки, а на самой вершине, между арками, установить звезду, — написал на своей странице в фейсбуке член общественного совета при Минтрансе НСО Михаил Мезенцев. — И тогда, в темное время суток, особенно издалека будет создаваться ощущение, что посреди Оби стоит огромная праздничная елка.

Эту идею с радостью подхватили пользователи соцсетей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эту идею с радостью подхватили пользователи соцсетей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После того, как информация об этом предложении появилась в соцсетях, люди начали предлагать расширить эту идею на всю страну. А член Общественного совета Минтранса Республики Крым даже предложил украсить подобным все крупнейшие мосты в стране.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили представить, как будут смотреться подобные декорации в нашем городе.

Мы решили представить, как это может выглядеть. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы решили представить, как это может выглядеть.Фото: Влад КОМЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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