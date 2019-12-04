Принцесса с усиками: кошку с колтунами помыли, подстригли и одели как куколку

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-04T16:35:25+03:00

Грумеры привели в порядок запущенную кошку, теперь она выглядит почти, как человек

Изменить размер текста: A A

Во время мастер-класса новосибирским грумерам поступил неожиданный клиент. У персидской кошки была непрочесанная шерсть и образовались колтуны. Животному было тяжело двигаться. Мастер Елена Ривво сначала планировала отказаться от такой модели, но ее помощники решили все-таки взяться за сложный случай.

— Эта кошка домашняя, ее принесли сами хозяева. Стало просто жаль животное, ему требовалась неотложная помощь и немедленное спасение. Приняли все меры. Евгений, наш грумер, освободил кошку от жестких оков, — рассказывает организатор мастер-класса Елена Ривво.

Стрижку кошку сделали в азиатском стиле, нарядили, причесали, даже прическу сделали. В результате кошке дали прозвище Кукла Чаки.

— Это просто чудо!

— По глазам Чаки видно, что хочет мести!

— Плюсуем в копилку спасенных, мир котам, — пишут подписчики Елены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/747792" frameborder="0"></iframe> Эту кошку назвали Кукла Чаки.

ИСТОЧНИК KP.RU