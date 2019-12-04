2019-12-04T14:45:48+03:00
Общество

Ушел к врачу и пропал: в Новосибирске ищут пенсионера с родинкой на левой щеке

О местонахождении мужчины ничего не известно с 3 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Пенсионер ушел из дома по улице Красноуфимская в Советском районе утром 3 декабря. Фото: ПСО "Маяк"Пенсионер ушел из дома по улице Красноуфимская в Советском районе утром 3 декабря. Фото: ПСО "Маяк"
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут пропавшего в Новосибирске 72-летнего Бакеева Вильдана Гельмановича. Пенсионер ушел из дома по улице Красноуфимская в Советском районе утром 3 декабря. С этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Он ушел утром в поликлинику, чтобы сдать анализы, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк». — Известно, что он дошел до поликлиники, однако, после визита к врачу он должен был зайти домой и снова отправиться в лечебное учреждение, но после выхода из поликлиники пенсионер пропал. Родственники исчезнувшего отмечают, что такое случилось с ним впервые.

Поисковики также отмечают, что пенсионер живет в Новосибирске только две недели, раньше он проживал в Кемерово.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка, карие глаза. На левой щеке — родинка, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю вязаную шапку, темную куртку с капюшоном и меховой опушкой, темные штаны и черные кожаные сапоги.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вильдан Гельманович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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