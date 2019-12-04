«Его просили прекратить»: в Новосибирске администратор шоу украл пожертвования умирающим детям

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-04T14:41:49+03:00

Налётчик не стал собирать с пола мелочь для умирающих детей.Фото с сайта sferabox.ru

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Администратор детского шоу попался на грабеже — забрал деньги, предназначенные для лечения детей с инвалидностью. Само преступление произошло еще два года назад в одной из аптек «Фармакопейка», сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

20-летний молодой человек из Кузбасса зашел в аптеку и увидел ящик с пожертвованиями для омского благотворительного фонда, который собирает средства для помощи тяжелобольным и умирающим детям. Молодой человек взял ящик, но не удержал — коробка разбилась и деньги рассыпались по полу. Фармацевт все видела и просила остановиться, но наглый посетитель собрал купюрами около тысячи рублей и скрылся.

Следователи сняли отпечатки пальцев на месте преступления и объявили преступника в розыск, почти через год молодой человек был задержан и попал под уголовное дело о грабеже. Обвиняемый ранее уже был судим за кражу и полностью признал вину.

— Молодой человек раскаялся и возместил ущерб благотворительному фонду, перечислив 1,5 тысячи рублей. Говорил, что совершил глупость и что у него больная мать. Суд назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным скором в два с половиной года», — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

По данным ведомства, обвиняемый характеризуется удовлетворительно и работает в продюсерском центре, известном красочными представлениями для детей в России и Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU