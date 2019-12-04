2019-12-04T14:41:49+03:00
Происшествия

«Его просили прекратить»: в Новосибирске администратор шоу украл пожертвования умирающим детям

Никита МАНЬКО
Поделиться:
Налётчик не стал собирать с пола мелочь для умирающих детей.Фото с сайта sferabox.ruНалётчик не стал собирать с пола мелочь для умирающих детей.Фото с сайта sferabox.ru
Изменить размер текста:

Администратор детского шоу попался на грабеже — забрал деньги, предназначенные для лечения детей с инвалидностью. Само преступление произошло еще два года назад в одной из аптек «Фармакопейка», сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

20-летний молодой человек из Кузбасса зашел в аптеку и увидел ящик с пожертвованиями для омского благотворительного фонда, который собирает средства для помощи тяжелобольным и умирающим детям. Молодой человек взял ящик, но не удержал — коробка разбилась и деньги рассыпались по полу. Фармацевт все видела и просила остановиться, но наглый посетитель собрал купюрами около тысячи рублей и скрылся.

Следователи сняли отпечатки пальцев на месте преступления и объявили преступника в розыск, почти через год молодой человек был задержан и попал под уголовное дело о грабеже. Обвиняемый ранее уже был судим за кражу и полностью признал вину.

— Молодой человек раскаялся и возместил ущерб благотворительному фонду, перечислив 1,5 тысячи рублей. Говорил, что совершил глупость и что у него больная мать. Суд назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным скором в два с половиной года», — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

По данным ведомства, обвиняемый характеризуется удовлетворительно и работает в продюсерском центре, известном красочными представлениями для детей в России и Казахстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел к врачу и пропал: в Новосибирске ищут пенсионера с родинкой на левой щеке
«Я не сумасшедшая»: новосибирская певица поселила 18 кошек в двухкомнатной квартире
«Наука испорчена»: домашние лисы из Новосибирска поссорили американских и немецких ученых
Недовольный зритель отсудил деньги за маты на концерте Шнура
Вот это тачка! В Новосибирске продают раритетный «Мерседес» за 20 миллионов рублей
Карантин на два месяца: под Новосибирском заметили бешеную лису
Кондитеры и пивовары из Новосибирска стали лучшими в России
«Он питался трупиком брата»: волонтеры спасли умирающего от голода щенка
Новосибирского таксиста будут судить за то, что не вернул пассажирке забытый телефон
Спорим, ты сюда не заедешь? Современная коляска-вездеход проиграла пандусу, ведущему к аптеке
Школьница убила отца из-за упреков о немытой посуде: ее не посадят
«Там же сплошной лед»: новосибирец в Барнауле влетел в остановку с людьми
«Его нужно лишить прав пожизненно!»: пассажирский автобус хотел объехать «пробку» и застрял на рельсах
«Хорошенькие персики»: русская Барби показала силиконовую грудь
СК проводит проверку после исчезновения новосибирского студента
Врачи рассказали, почему из-за морозов сибиряки могут облысеть
Изгонял демонов: отец-сектант насмерть забил девятилетнего сына