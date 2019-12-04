2019-12-04T13:34:34+03:00
Общество

Недовольный зритель отсудил деньги за маты на концерте Шнура

Это решение было принято в Калининском районном суде Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчине показалось непотребным использование ненормативной лексики Сергеем Шнуровым во время концерта.Мужчине показалось непотребным использование ненормативной лексики Сергеем Шнуровым во время концерта.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сибиряк, сходивший на концерт группы «Ленинград», подал в суд иск с требованием компенсации морального вреда. Мужчине показалось непотребным использование ненормативной лексики Сергеем Шнуровым во время выступления. Свой моральный ущерб новосибирец оценил в 300 тысяч рублей.

— Четвертого декабря в Калининском районном суде города Новосибирска было вынесено решение по по иску Гуляева Е.Ф. к ООО «Дракон и Феникс», Шнурову С.В., некоммерческому партнерству «Новосибирский профессиональный клуб- Сибирь» о взыскании убытков, компенсации морального вреда, — сообщается на сайте Калининского районного суда города Новосибирска.

Суд решил частично удовлетворить требования сибиряка, однако итоговая сумма, которую он получил в качестве компенсации, оказалась намного меньше заявленной. Гуляеву возместили расходы на приобретение билета в размере 2000 рублей, выплатили штраф в размере 2225 рублей. Всего сибиряк получил 6725 рублей.

Стоит отметить, что данное решение может быть обжаловано в Новосибирском областном суде в течении одного месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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