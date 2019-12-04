Карантин на два месяца: под Новосибирском заметили бешеную лису

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-04T12:54:07+03:00

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В Новосибирской области обнаружили очаг звериного бешенства. Теперь в поселку Николавка-2 Невского района Убинского сельсовета объявлен карантин на два месяца: с 4 декабря по 4 февраля.

— На территории этого поселка было установлено бешенство дикой лисы. Из-за этого пришлось объявить двухмесячный карантин и предпринять другие меры предосторожности, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск начальник управления ветеринарии Убинского района НСО Людмила Кондакова. — В частном секторе сейчас проводится вакцинация всего восприимчивого к данному заболеванию поголовья животных. В частности, обязательно необходимо вакцинировать кошек, собак, лошадей и крупный рогатый скот.

Кроме того, в период карантина, будет запрещено вывозить любых животных из обозначенной зоны, а также торговать скотом.

ИСТОЧНИК KP.RU