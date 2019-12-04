«Я не сумасшедшая»: новосибирская певица поселила 18 кошек в двухкомнатной квартире

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-04T14:36:29+03:00

Певица устала быть зоозащитницей и тратить по десять тысяч рублей.Фото предоставлены Еленой Кулагой

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История с замурованными котятами в подвале на Сибиряков-Гвардейцев получила продолжение: спасительница рассказала, как борется с равнодушием коммунальщиков.

Напомним, девушка услышала жалобное мяуканье из окна подвала дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 26 и не смогла пройти мимо. После работы Елена Кулага тщетно упрашивала коммунальщиков открыть подвал — и полезла сама, чтобы спасти умирающее животных.

— Вечером котята уже орали «дурниной», я умоляла работников ЖЭУ открыть подвал — они сказали, что я не в своем уме и лучше пойти спать. Я попросила местных мужиков сломать небольшой замок и полезла на карачках по ледяным плитам в подвал. Там я нашла пятерых котят на грани смерти, но залезть обратно не получилось и я оказалась в ледяной ловушке с морозом ниже 25 градусов. Пришлось срочно просить мужа, который за руки вытянул меня с котятами, — рассказала КП-Новосибирск Елена Кулага.

Вскоре пришли работники УК и замуровали последнее окно в подвал, пока зоозащитница ловила маму-кошку. Для Елены это не первый случай с подвалом дома на Сибиряков-Гвардейцев, где каждую осень прячутся выброшенные кошки — но раньше коммунальщиков удавалось буквально на коленях уговаривать открыть подвал. К декабрю девушка поселила в двухкомнатной квартире 18 кошек — многих бросили на дачах, других спасали от голодной смерти в подвалах.

— Я не сумасшедшая, у меня никогда нет бардака, запаха кошачьей мочи, все вымыто и выстирано. Муж в шоке, но у него доброе сердце — вместе мы отмываем, лечим, стерилизуем и пристраиваем кошек — за восемь лет удалось найти хозяев для 300 питомцев, и еще 30 собак, — пояснила Елена Кулага.

Девушка работает певицей и ведущей свадеб и праздников, семья живет с кошками уже 12 лет и еле справляется с расходами. Больше всего денег уходит на прокорм — шесть тысяч рублей в неделю, еще полторы тысячи — на наполнитель для кошачьих лотков.

Елена обратилась в редакцию «КП-Новосибирск» с просьбой помочь пристроить котят из «катакомб» и оставила свои контакты: 8-953-797-28-94 и 8-960-796-37-13.

Сибирячка спасла котенка, замурованного в подвале.Видео от Татьяна

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Мама Елены Кулагиной выложила видео спасения котят из подвала на Сибиряков-Гвардейцев. Местные коммунальщики объяснили равнодушие тем, что спасать животных — себе дороже.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU