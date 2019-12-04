Кондитеры и пивовары из Новосибирска стали лучшими в России

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-04T12:26:39+03:00

Пять предприятий из Новосибирской области стали победителями в конкурсе «100 лучших товаров России». Фото: министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

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Пять предприятий из Новосибирской области стали победителями в конкурсе «100 лучших товаров России». Этим конкурсом в 2019 году завершилась Европейская неделя качества. Это соревнование объединяет компании, стремящиеся к внедрению инноваций и методов технического регулирования и управления качеством. Победителей конкурса наградили 29 ноября в Правительстве региона.

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Победителей конкурса наградили 29 ноября в Правительстве региона. Фото: министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

— Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году стали АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор», ОАО «Сибиар», АО «Искитимцемент», АО «Радио и микроэлектроника», АО «Новосибирскэнергосбыт»,- сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. — Продукции этих предприятий присвоили статус «Новинка», а среди сотрудников выделены «отличники качества». Среди дипломантов организаторы выделили кондитерскую мастерскую «Венский лес», ООО «Умай» (ресторан-пивоварня «BEERFACTORY») и АО «Электроагрегат».

Программа «100 лучших товаров России» образована Государственным комитетом РФ по стандартизации и метрологии, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество» в 1998 году.

Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального. В его программу уже долго время входят такие номинации как «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия народных и художественных промыслов». Одной из основных задач конкурса является мотивация производителей к изготовления высококачественных и конкурентоспособных товаров, продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке, а также , формирование инновационно-активной производственной среды и подготовка товаропроизводителей к работе в ВТО.

ИСТОЧНИК KP.RU