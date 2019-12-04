2019-12-04T11:15:50+03:00
Общество

«Он питался трупиком брата»: волонтеры спасли умирающего от голода щенка

Животное пряталось от холода в ледяной норе
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Волонтеры спасли щенка от мучительной смерти. Фото: «Кошкино лукошко»Волонтеры спасли щенка от мучительной смерти. Фото: «Кошкино лукошко»
Изменить размер текста:

Активисты приюта для животных «Кошкино лукошко» спасли щенка, который обречен был умереть от голода и холода. Прохожие сообщили волонтерам о том, что в ледяной норе на промзоне в Ленинском районе бездомному песику нужно помочь. Женщины тут же отправились туда. Они смогли вытащить собаку из норы и посадить в переноску. С ужасом волонтеры обнаружили, что в своем укрытии щенок был не один, а с мертвым братиком. Песику нечего было есть, а потому он питался трупом умершей собаки.

Чтобы не умереть с голоды щенок ел трупик братика. Фото: «Кошкино лукошко»

Чтобы не умереть с голоды щенок ел трупик братика. Фото: «Кошкино лукошко»

— Пока еще не понятно кто у нас: мальчик или девочка, но из своей норы ребенок перекочевал в мою однокомнатную квартиру. Впереди у него социализация, вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация и, конечно же, поиск самых лучших родителей в мире и больше никакой норы, голода и холода! — написала Алена Святова.

От холода собаки спрятались в норе, но один из них все-таки умер. Фото: «Кошкино лукошко»

От холода собаки спрятались в норе, но один из них все-таки умер. Фото: «Кошкино лукошко»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин на два месяца: под Новосибирском заметили бешеную лису
Кондитеры и пивовары из Новосибирска стали лучшими в России
Новосибирского таксиста будут судить за то, что не вернул пассажирке забытый телефон
Спорим, ты сюда не заедешь? Современная коляска-вездеход проиграла пандусу, ведущему к аптеке
Школьница убила отца из-за упреков о немытой посуде: ее не посадят
«Там же сплошной лед»: новосибирец в Барнауле влетел в остановку с людьми
«Его нужно лишить прав пожизненно!»: пассажирский автобус хотел объехать «пробку» и застрял на рельсах
«Хорошенькие персики»: русская Барби показала силиконовую грудь
СК проводит проверку после исчезновения новосибирского студента
Врачи рассказали, почему из-за морозов сибиряки могут облысеть
Изгонял демонов: отец-сектант насмерть забил девятилетнего сына