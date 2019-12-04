«Он питался трупиком брата»: волонтеры спасли умирающего от голода щенка

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-04T11:15:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты приюта для животных «Кошкино лукошко» спасли щенка, который обречен был умереть от голода и холода. Прохожие сообщили волонтерам о том, что в ледяной норе на промзоне в Ленинском районе бездомному песику нужно помочь. Женщины тут же отправились туда. Они смогли вытащить собаку из норы и посадить в переноску. С ужасом волонтеры обнаружили, что в своем укрытии щенок был не один, а с мертвым братиком. Песику нечего было есть, а потому он питался трупом умершей собаки.

Чтобы не умереть с голоды щенок ел трупик братика. Фото: «Кошкино лукошко»

— Пока еще не понятно кто у нас: мальчик или девочка, но из своей норы ребенок перекочевал в мою однокомнатную квартиру. Впереди у него социализация, вакцинация, обработка от паразитов, стерилизация и, конечно же, поиск самых лучших родителей в мире и больше никакой норы, голода и холода! — написала Алена Святова.

От холода собаки спрятались в норе, но один из них все-таки умер. Фото: «Кошкино лукошко»

ИСТОЧНИК KP.RU