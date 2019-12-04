Новосибирского таксиста будут судить за то, что не вернул пассажирке забытый телефон

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-04T10:20:05+03:00

То, что мобильника нет, она вспомнила только дома

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В Новосибирске под статью о краже попал местный водитель такси. Он как обычно подвез пассажирку. Уже оказавшись дома, женщина поняла, что с собой нет ее телефона. Подумав, она вспомнила, что в последний раз разговаривала по сотовому в такси. После сибирячка обратилась к полицейским, чтобы те нашли ее мобильник. Стоимость телефона составила 20 тысяч рублей.

— Мобильный телефон похитил водитель такси — ранее не судимый 28-летний житель Первомайского района. Оперативники выяснили, что сразу же после того, как пассажирка покинула автомобиль, таксист, увидев оставленный телефон, забрал его себе. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Эту историю активно обсуждают подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

— Интересно получается, можно так с заднего сидения затолкать телефон под кресло, уйти домой, через час позвонить в полицию и сказать, что телефон украли. И вот, человек уже идет под суд по той же статье, как будто он в темном переулке у нее отжал мобильник.

— У меня так знакомая в парке нашла фотоаппарат, отдала в администрацию парка, так ее потом по судам затаскали.

— Лучше бы он его выкинул.

Стоимость телефона составила 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU