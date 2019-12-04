Школьница убила отца из-за упреков о немытой посуде: ее не посадят

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-04T07:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирскую школьницу Марину Филин, убившую собственного отца, признали невменяемой. Напомним, трагедия произошла в Омске после семейной ссоры. Отец девочки уснул а она поставила на плиту чайник и вскипятила воду. Кипяток она вылила на отца. Тот, пьяный, не смог сопротивляться, он только кричал от боли. Потом Марина несколько раз ударила его ножом, вызвала скорую и ушла гулять. Врачи не успели спасти мужчину.

В интервью «Комсомольской правде — Омск» сама девочка рассказала, что перед тем, как убить отца они поскандалили из-за немытой посуды. Марина призналась: отца она ненавидела еще с детства. Он не раз поднимал руку на мать, которая несколько лет назад утонула.

Когда шло расследование в правоохранительных органах засомневались в психическом здоровье школьницы и отправили ее в Екатеринбург на экспертизу.

— Заключение врачей — девочка была невменяемой на момент совершения преступления. В ближайшее время мы направим документы в суд с просьбой отправить школьницу на принудительное лечение. В этом случае от наказания она освобождается. Сколько она проведет в специализированном учреждении могут сказать только врачи, — уточнила «Комсомольской правде — Омск» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омскую школьницу, убившую отца кипятком из чайника, признали невменяемой.

Вместо колонии девочку отправят на лечение в психиатрическую клинику. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU