«Там же сплошной лед»: новосибирец в Барнауле влетел в остановку с людьми
В Барнауле произошло ДТП. Иномарка с номерами Новосибирской области влетела в остановку, где в это время люди ждали автобус. Об этом сообщил очевидец Юрий Красильников. Он рассказал о случившемся у себя на странице в Facebook.
Авто смог остановить только столб.Фото: Олег УКЛАДОВ
— ДТП произошло на остановке «Медуниверситет». Белая иномарка с номерами Новосибирской области двигалась по улице Ленина, на пересечении с улицей Чкалова машина задела джип и теряла управление, потом машина влетела в остановку. К счастью в дальнюю ее часть — в рекламный щит. Автомобиль снес его. Пока летел, он сбил девушку. Говорят ей 22 года, она госпитализирована, — написал мужчина.
В то время как неуправляемая машина летела в остановку, там стояли люди. Фото: Юрий Красильников
Очевидец считает, что последствия аварии усугубило еще и то, что в «кармане» перед остановкой дорога покрыта отшлифованным льдом, мужчина предполагает, что возможно, если бы не было гололеда, водитель смог бы затормозить.
ИСТОЧНИК KP.RU