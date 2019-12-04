2019-12-04T05:45:11+03:00
Общество

«Его нужно лишить прав пожизненно!»: пассажирский автобус хотел объехать «пробку» и застрял на рельсах

Теперь затор не только на дороге, но и на трамвайных путях
Ульяна ДЖАНКОВА
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Автобус с пассажирами застрял на рельсах. Фото: стоп-кадрАвтобус с пассажирами застрял на рельсах. Фото: стоп-кадр
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В среду, 4 декабря, в Новосибирске водитель пассажирского ПАЗика хотел объехать «пробку» по улице Оловозаводской. Мужчина ничего лучшего не придумал, как поехать прямо по заснеженным трамвайным путям. В какой-то момент автобус вместе с пассажирами остановился и больше не смог двинуться с места. Неудачный маневр на видео сняли автомобилисты, которые в это время стояли в «пробке». Вскоре у застрявшего автобуса столпилась очередь из трамваев. Очевидцы насчитали пять вагонов, которые сейчас не могут продолжить свое движение. Расстроенные пассажиры уверены, что в это утро они точно получат нагоняй от руководителей, так как опоздают на работу.

— Он думал, что самый умный. Кто его теперь оттуда вытянет? — пишут подписчики «АСТ-54». — Я бы таких водителей лишал прав пожизненно, а он еще людей возит.

— Пусть трамвай подтолкнет. Еще бы ему за простой трамваев, утерянную прибыль впаяли, вот тогда он бы подумал в следующий раз.

В Новосибирске пассажирский автобус застрял на рельсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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