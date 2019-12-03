Врачи рассказали, почему из-за морозов сибиряки могут облысеть

3 Дек. 23:13 2019-12-03T23:13:14+03:00

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Несмотря на то, что синоптики радуют обещаниями теплой погоды в декабре, все же, зная о непредсказуемости сибирского климата, стоит заранее позаботиться о своей зимней «экипировке». И обязательной частью этой амуниции являются шапки.

Многие из нас слышали в детстве от родителей требование немедленно надеть шапку, чтобы не отморозить уши. И, по словам лор-врача, у любителей прогуляться по морозу без теплого головного убора для этого есть все шансы. Ушные раковины особо уязвимы в холода из-за своего строения. У них тонкая кожа, почти нет жировой прослойки, и они не слишком хорошо снабжаются кровью. К тому же, находясь на улице, человек далеко не всегда может сразу заметить, что процесс отморожения уже идет. А степень у него бывает разная: в экстремальной ситуации, при сильных морозах можно полностью отморозить все ткани ушной раковины. Если повреждение незначительное, тогда на восстановление уйдет пара недель. В случае некроза тканей лечиться придется у хирурга, долго, и, вероятнее всего, на месте отморожения останутся рубцы. При подозрении на отморожение нужно обратиться в травмпункт или же, если поликлиника ближе, то к терапевту. Участковый терапевт почти всегда доступен, в отличие от узких специалистов. Он вызовет, в случае надобности, в свой кабинет либо лор-врача, либо хирурга.

Кроме того, при понижении температуры тела, ухудшаются также иммунные реакции организма. И люди становятся более подвержены различным вирусным инфекциям. К тому же, любые воспалительные процессы носа, горла, уха, если их не лечить, могут довести до менингита — воспаления оболочек мозга.

— Хотя само по себе переохлаждение не вызывает менингита, в сочетании с ослабленным иммунитетом и попаданием на слизистые поверхности возбудителей заболевание может развиться, и лечить его очень тяжело, напомнил эксперт. Самое страшное из последствий не долеченного менингита — эпилепсия, — передает издание «News.ru» слова врача-терапевта Виктора Лившина. — Конечно, не любое переохлаждение ведет к менингиту — должны быть еще и сопутствующие факторы — хронические заболевания, недоедание, не зря же Минздрав каждый зимний сезон говорит, что надо хорошо питаться и нельзя выходить на мороз голодным.

Но кроме серьезных проблем со здоровьем, прогулки зимой без шапки могут также сопровождаться другими весьма неприятными моментами. К примеру, волосы на непокрытой во время мороза голове, если и не выпадут сразу, то точно станут более тонкими и ломкими. Страдать от холода волосяные луковицы начинают при температуре ниже 8 градусов цельсия.

— Пострадавшим от легкомыслия впоследствии грозит длительное лечение, однако помочь можно. В частности, рассказал Карасев, хорошо действуют препараты, в состав которых входит такой компонент, как эпигенин. Впрочем, наличие способов лечения не отменяет ношение головных уборов, — утверждает врач-трихолог Евгений Карасев.

Эксперты также рассказали о том, какой должна быть шапка, способная защитить от морозов. Желательно носить свободные головные уборы, которые не оставляют на коже следов сдавливания. При этом необходимо, чтобы головной убор хорошо вентилировался. В условиях умеренного климата лучше всего подойдут вязаные шапки из натурального материала. А находясь в помещении, шапку желательно снимать — чтобы голова не потела. Ведь это чревато ее перегревом. Врачи рекомендуют начинать носить головные уборы, когда температура за окном опуститься до минусовой температуры. Однако, если на улице сильный ветер, то шапку можно надеть и при достаточно теплой погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU