Изгонял демонов: отец-сектант насмерть забил девятилетнего сына

СЕГОДНЯ 21:49 2019-12-03T21:49:43+03:00

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В Екатеринбурге суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве собственного 9-летнего сына. По предварительной версии, он избивал ребенка плетью за провинности, а чтобы соседи не слышали криков — затыкал мальчику рот кляпом. После очередных истязаний мальчик задохнулся.

Позже выяснилось, что родители погибшего ребенка были адептами секты «Ученики Христа». Однако официальные органы не подтверждают версию, связанную с сеансом экзорцизма.

О смерти мальчика заявила жительница Белоруссии. Она позвонила на линию дежурной части «Ребенок в опасности» по Свердловской области и сообщила, что ее родственница убила своего сына и находится сейчас у нее, так как ее депортировали из-за незаконного нахождения на территории России.

Правоохранители после звонка женщины сразу начали проверку и поиски ребенка. Вскоре, они обнаружили тело погибшего мальчика в лесу Чкаловского района Екатеринбурга.

— Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), — передает сообщение ведомства издание News.ru.

Как только эта трагедия была освещена в СМИ, отец мальчика попытался сбежать из города, однако на следующий же день, 29 ноября, он был задержан в Уфе. Мать мальчика пришла на допрос к следователям сама и сейчас проходит по делу как свидетель. Оба родителя признались, что состояли в сообществе «Ученики Христа». Женщина, являющаяся главой секты, внушала своим последователям, что для того, чтобы изгнать из детей демонов, необходимо жестко наказывать их за любую провинность.

Именно к ней после убийства обратились родители ребенка: они верили, что женщина сможет воскресить их погибшего сына. Однако, после неудачной попытки вернуть мальчика к жизни, они завернули его тело в простыню и закопали его в ближайшем парке.

Первоначально считалось, что ребенка убили из религиозных соображений, но официальная версия следственного комитета расходится с ранее озвученными. Следователи утверждают, что мужчина расправился с сыном из-за возникшей личной неприязни. Правоохранители отмечают, что эта версия принадлежит самому отцу мальчика и будет тщательно проверена.

Задержали также и главу секты, которая в настоящее время подозревается в пособничестве убийству ребенка (ч. 5 статьи 33, пункта «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU