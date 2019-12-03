«Как будто пробок мало»: в Новосибирске столкнувшиеся иномарки заблокировали трамвайные пути

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-03T17:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 декабря в Центральном районе Новосибирска произошла авария. Две столкнувшиеся иномарки заблокировали движение трамвая №13.

— На пересечении улиц Серебренниковской и Коммунистической столкнулись два кроссовера. Водитель «Land Rover Freelander», поворачивая с Коммунистической на Серебренниковскую, не уступил дорогу «Mitsubishi RVR», который ехал в сторону Автовокзала, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — От сильного удара автомобили развернуло, «Freelander» получил серьезные повреждения левой задней двери. У «Mitsubishi» разбиты фары, сломан бампер и повреждено переднее крыло.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал.

В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили, что участникам ДТП следовало вызвать спецавтомобиль, который мог бы отодвинуть машины с путей. Ведь в это время в городе и так слишком много пробок:

— Нужно было вызывать аваркомов, убирать с дороги машину. И так весь город стоит, а тут еще и это!

— И так весь город в пробках, теперь даже на трамвае не уедешь.

— Вот из-за того, что водители поторопились, теперь пробок еще больше, — пишут люди.

В Новосибирске столкнувшиеся иномарки заблокировали трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU