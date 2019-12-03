2019-12-03T15:46:20+03:00
Общество

Избивали и требовали деньги: новосибирские заключенные издевались над своим сокамерником

Сегодня суд вынес мужчинам приговор в виде лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске 3 декабря вынесли приговор двум заключенным, которые избивали своего сокамерника и требовали у него деньги. Фото: предоставлено родственниками потерпевшегоВ Новосибирске 3 декабря вынесли приговор двум заключенным, которые избивали своего сокамерника и требовали у него деньги. Фото: предоставлено родственниками потерпевшего
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В Новосибирске 3 декабря вынесли приговор двум заключенным, которые избивали своего сокамерника и требовали у него деньги. Мужчины получили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима для одного из них и сроком на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима для другого.

Напомним, эта история началась еще в 2017 году в новосибирской исправительной колонии ИК-3 в Первомайском районе. Двое заключенных начали требовать у своего сокамерника сумму в 20 тысяч рублей.

— Это происходило в помещении отряда № 1, где располагались спальни заключенных. В это время потерпевший сидел на своей кровати, когда в один момент к нему подошли обвиняемые и начали требовать у него деньги, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. — Мужчины несколько раз сильно ударили потерпевшего по рукам неустановленным предметом (по словам свидетелей, это были четки). — Однако потерпевший заявил, что у него нет такой суммы, и он не может предоставить ее по требованию сокамерников. После чего обвиняемые все равно продолжили угрожать избиением и требовать деньги с сокамерника.

В итоге, потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвонил своей матери и попросил ее перечислить ему необходимую сумму. Десять тысяч рублей мать потерпевшего перевела на мобильный счет жены одного обвиняемого, и еще 10 тысяч рублей на банковский счет жены другого обвиняемого.

Через некоторое время мужчины стали снова требовать деньги у своего сокамерника, продолжая избивать его. Когда потерпевший снова позвонил матери с просьбой выслать ему еще денег, женщина заподозрила неладное. Позже, общаясь с сыном по видеосвязи, она заметила на его теле следы от побоев и решила разобраться в ситуации. После обращений женщины в соответсвующие инстанции, в колонии провели проверку, в результате которой был установлен факт вымогательства денег и избиения заключенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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