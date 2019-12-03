2019-12-03T15:17:44+03:00
Общество

«Вы поверили ему?»: мебельщик забирал материалы у своих поставщиков под «честное слово»

Недовольные задержкой оплаты поставщики планируют написать на мужчину коллективное заявление в суд
Алена КУЛЕШОВА
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Поставщики планируют написать на мебельщика исковое заявление в суд. Фото: "АСТ-54"Поставщики планируют написать на мебельщика исковое заявление в суд. Фото: "АСТ-54"
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В соцсетях появилось предупреждение о работе недобросовестного мебельщика в Новосибирске. Недовольные задержкой оплаты поставщики планируют написать на мужчину коллективное заявление в суд.

— Он забрала товар 19 октября, так и не заплатив за него. Клялся и божился, что переведет оплату в этот же день. Но до сих пор никаких денег за заказ мы не получил. Этим он очень сильно подставил двух менеджеров, из чьей зарплаты удержали сумму этого заказа, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «АСТ-54». — На звонки отвечает крайне редко. Каждый раз, когда берет трубку, обещает погасить долг завтра, и так уже полтора месяца.

Теперь поставщики ищут другие фирмы, пострадавшие от действий этого мебельщика, и планируют составить коллективное исковое заявление в суд. Предприниматели также предупреждают клиентов быть осторожными, нанимая на работу этого человека. Ведь если он так недобросовестно работает с поставщиками, то где гарантия, что он не поступит также с теми, кому оказывает услуги.

В комментариях под постом многие люди отметили, что со стороны поставщиков было неразумным давать мебельщику отсрочку по выплатам без всех необходимых документов:

— Очень странно, что менеджеры не составили все необходимые документы. Да и вообще, отсрочка для физического лица — это странно.

— Нельзя же было верить ему на слово! Нужны подтверждения на бумаге.

— Поступок, конечно, уважения не вызывает. Но и менеджеры тоже сами виноваты.

— Вообще, я бы ему не стала просто так верить, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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