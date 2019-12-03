Годовалая девочка заперла на балконе свою маму в Новосибирске

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-03T13:42:25+03:00

В Новосибирске полуторагодовалая дочка закрыла маму на лоджии свою маму. Фото: Кадр из видео

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В Новосибирске полуторагодовалая дочка закрыла маму на лоджии свою маму. На помощь сибирячки приехал оперативный экипаж спасателей. Произошел инцидент в доме по улице Романтиков, в Ленинском районе города.

— Вызов поступил на телефон оперативного дежурного в 14:07, по указанному адресу сразу же выехал экипаж спасателей, — сообщается в группе Вконтакте «Спасатели МАСС». — Оказалось, что ребенок, которому нет еще и 2-х лет, закрыл на лоджии свою маму и еще одну женщину. Чтобы не ломать двери, спасатели прошли в соседнюю квартиру и через боковую лоджию с помощью альпснаряжения попали на лоджию, где и находились запертые 28-летняя и 33-летняя женщины.

Спасатели без труда открыли балконную дверь и запустили женщин в квартиру. Маленькая девочка оказалась на руках у мамы, а спасатели услышали слова благодарности. На все действия у спасателей ушло меньше часа.

Сотрудники спецслужб напоминают родителям, что маленькие дети любят подражать взрослым. И если ваш ребенок видел, как вы закрыли дверной замок, повернули ручку двери или передвинули задвижку, он обязательно попробует повторить ваши действия. Поэтому не стоит оставлять детей в квартире одних без присмотра, выходить в подъезд без ключей, а на балконы и лоджии без теплых вещей.

В Новосибирске маленькая девочка заперла на балконе свою маму.

ИСТОЧНИК KP.RU