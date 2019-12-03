«Приставал к 11-летней девочке»: в Новосибирске ищут педофила

СЕГОДНЯ 13:02 2019-12-03T13:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске родители в социальных сетях предупреждают о том, что детям грозит опасность. Они распространяют ориентировку на мужчину, которого разыскивает полиция. Там размещен фоторобот преступника, а также указано, за что его разыскивают.

— 1 декабря около 13:25 у дома № 23 по улице Танкистов мужчина 30-35 лет предложил действия сексуального характера девочке 2008 года рождения, — говорится в тексте ориентировки.

Среди примет мужчины: рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение, овальное лицо, карие глаза, узкие губы и средний нос. На нем была черная шапка-формовка, кожаная куртка такого же цвета и темно-синие джинсы.

Родители распространяют эту ориентировку в соцсетях. Фото: Вести-Новосибирск

В полиции «КП-Новосибирск» подтвердили, что мужчину, фоторобот которого размещен в ориентировке, на самом деле, разыскивают, но отказались уточнить за какое деяние и перенаправили в Следственный комитет. В ведомстве вообще отказались эту ситуацию комментировать.

Если у вас есть какая-то информация об этом человека, вы можете сообщить ее полицейским по телефонам: 232 -17 -18, 232 -16 -45.

ИСТОЧНИК KP.RU