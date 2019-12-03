2019-12-03T13:02:27+03:00
Общество

«Приставал к 11-летней девочке»: в Новосибирске ищут педофила

Родители ребенка написали заявление в полицию
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Этого мужчину ищут полицейские. Фото: Вести-НовосибирскЭтого мужчину ищут полицейские. Фото: Вести-Новосибирск
Изменить размер текста:

В Новосибирске родители в социальных сетях предупреждают о том, что детям грозит опасность. Они распространяют ориентировку на мужчину, которого разыскивает полиция. Там размещен фоторобот преступника, а также указано, за что его разыскивают.

— 1 декабря около 13:25 у дома № 23 по улице Танкистов мужчина 30-35 лет предложил действия сексуального характера девочке 2008 года рождения, — говорится в тексте ориентировки.

Среди примет мужчины: рост около 170-175 сантиметров, плотное телосложение, овальное лицо, карие глаза, узкие губы и средний нос. На нем была черная шапка-формовка, кожаная куртка такого же цвета и темно-синие джинсы.

Родители распространяют эту ориентировку в соцсетях. Фото: Вести-Новосибирск

Родители распространяют эту ориентировку в соцсетях. Фото: Вести-Новосибирск

В полиции «КП-Новосибирск» подтвердили, что мужчину, фоторобот которого размещен в ориентировке, на самом деле, разыскивают, но отказались уточнить за какое деяние и перенаправили в Следственный комитет. В ведомстве вообще отказались эту ситуацию комментировать.

Если у вас есть какая-то информация об этом человека, вы можете сообщить ее полицейским по телефонам: 232 -17 -18, 232 -16 -45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не проронил ни слова»: в Новосибирске арестовали отчима-убийцу пятилетней девочки
Котики недовольны: новосибирец ограбил зоомагазин
Убитая отчимом 5-летняя девочка оказалась изнасилованной
«С собой был тазик конопли»: полицейские задержали двоих новосибирцев с наркотиками
Отчима-тирана, убившего немую 5-летнюю девочку, привезли в суд
О, Боже! Губы дьявола теперь делают и парни
«Там же внутри человек!»: сибиряк погиб на пожаре в дачном домике
После убийства пятилетней девочки в Новосибирске прокуратура проверит органы опеки
«Инвестируй в Новосибирск»: за свежими идеями бизнесменов приглашают на деловой форум
«Крутая тачка!»: новосибирский самоделкин собрал пикап из «Волги» и УАЗа
Альфа-Банк получил премию «Bank of the Year in Russia 2019» журнала The Banker
«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности