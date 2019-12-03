2019-12-03T11:22:16+03:00
Общество

«С собой был тазик конопли»: полицейские задержали двоих новосибирцев с наркотиками

Мужчины сказали, что нарвали траву для себя
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы везли тазик конопли, но их задержали полицейские.Новосибирцы везли тазик конопли, но их задержали полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полицейские патрулировали дорогу рядом с селом Плотниково Новосибирского района. Вдруг они остановили «Хонда HR-V». Помимо водителя в машине был пассажир. Сотрудники решили проверить документы у мужчин. Случайно один из полицейских увидел в ногах у пассажира пластмассовый таз. В посудине было странное вещество растительного происхождения. Мужчины не стали ходить вокруг да около и признались, что это конопля. Траву они нарвали рядом с заброшенной фермой. Сибиряки уверяли, что растение им нужно для себя, ни в коем случае они не собирались его продавать.

— Водитель и пассажир были доставлены для разбирательства в местный отдел полиции. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела за незаконную перевозку и хранение растений, содержащих наркотические вещества, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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