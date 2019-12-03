2019-12-03T05:37:22+03:00
Происшествия

«Он оставил человека умирать на морозе»: водитель сбежал после того, как сбил насмерть пешехода

Сейчас новосибирца разыскивает полиция
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель авто сбежал с места ДТП после того, как насмерть сбил пешехода. Фото: пресс-служба ГИБДДВодитель авто сбежал с места ДТП после того, как насмерть сбил пешехода. Фото: пресс-служба ГИБДД
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Во вторник, 3 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД города Новосибирска. Все случилось почти в час ночи. Водитель ехал по улице Добролюбова со стороны улицы Панфиловцев в сторону Кошурникова. Возле дома №162 он сбил пешехода, который погиб. С места аварии автомобилист скрылся. Погибшему было 52 года.

Очевидцев и свидетелей ДТП просят обращаться по телефонам 232-23-51, 232-23-21.

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», где размещены снимки с места ДТП, уверены, что пешеход сам виноват, так как переходил дорогу, не убедившись в безопасности.

— Там чуть дальше пешеходный переход со светофором, надо было дойти до него и спокойно перейти. Видимо, не царское это дело. Пешеходов нужно чипировать с электрошокером: вышел на дорогу в неположенном месте, пусть током бьет, — предложили подписчики паблика.

— Пешеходам нужно смотреть по сторонам! Эта в первую очередь ваша безопасность! Порой смотрю, идет весь в черное облачился, капюшон напялил, еще и в наушниках — бессмертные что ли? Я, прежде чем дорогу перейти, восемь раз посмотрю. Задумайтесь, жизнь одна!

— Как там, вообще, пешеход оказался, сугроб же по колено: неудобно перепрыгивать. Но водитель убежал, и это его не оправдывает. Он, по сути, оставил человека умирать на морозе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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