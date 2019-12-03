2019-12-03T05:31:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске в рамках работы с высшими учебными заведениями организовал мероприятие по повышению финансовой грамотности - деловую игру «Мир успешных людей».
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Участниками игры стали студенты 3 курса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ). В ходе игры студенты познакомились с основными финансовыми направлениями и продуктами, такими как кредитование, страхование, инвестиции, а также узнали о финансовых рисках и получили опыт работы в команде по принятию финансовых решений. Кроме того, студенты смогли овладеть навыками составления личного финансового плана. В ходе мероприятия участники получили практические рекомендации бизнес-тренеров Банка УРАЛСИБ по финансовым вопросам.

«Повышение финансовой грамотности населения - важная задача для участников рынка. Банк УРАЛСИБ на регулярной основе организует для студентов различных вузов дни открытых дверей, деловые игры и тренинги. В ходе подобных мероприятий участники получают знания, которые помогают им эффективнее распоряжаться своими финансами», - отметил Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Александр Сорокин.

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