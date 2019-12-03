2019-12-03T03:15:30+03:00
Общество

«Сама чуть в ДТП не попала»: сибирячку, сообщившую водителю маршрутки о подростках-зацеперах, осудили в соцсети

Люди утверждают, что девушка строила из себя героя и создала опасную ситуацию на дороге
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подростки прицепились к маршрутке и ехали на заднем бампере. Фото: стоп-кадрПодростки прицепились к маршрутке и ехали на заднем бампере. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске по улице Никитина автоледи заметила, как к маршрутке прицепились двое подростков. Дети присели на бампер и с невозмутимым видом ехали, будто в салоне автомобиля. Сибирячка решила, что нужно срочно предупредить водителя о зацеперах. Она догнала маршрутку, но водитель не сразу понял, чего от него хочет девушка. Жестами и криком она пыталась рассказать, что случилось. Все происходящее сибирячка умудрилась снять на телефон. Видео опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск».

Правда, за этот поступок подписчики паблика осудили девушка. Люди убеждены, что автоледи сама создала опасную ситуацию на дороге, пытаясь догнать водителя маршрутки и предупредить его.

— Она сама, как минимум 2 аварийные ситуации, судя по видео, создала, — написали люди.

— Если она такая правильная, то почему сразу не сказала водителю, а сначала достала телефон ,чтобы поснимать и чуть не устроила ДТП.

— Неизвестно, кого больше здесь нужно ругать: детей, которые в силу отсутствия инстинкта самосохранения рискуют жизнью или водителя, которая желая попасть в интернет, снимала видео на телефон. Без включенной камеры, видимо, сообщить водителю не представлялось возможным.

— Дети слышали, что она сигналит и орет. Они могли испугаться и прыгнуть на ходу. Лучше было следовать за маршруткой до остановки и предупредить.

— Видела их сегодня на Октябрьском рынке по улице Богаткова, пытались уцепиться за автобус, не получилось, водитель увидел.

— Вот и сделай хорошее дело и тебя же обсудят!

— Всю жизнь так все катались, и ничего не было. А тут добродетели объявились.

В Новосибирске автоледи догнала маршрутчика, чтобы предупредить о зацеперах .

ИСТОЧНИК KP.RU

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