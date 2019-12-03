«Она не сможет летать»: новосибирские волонтеры выхаживают белую сову с поломанным крылом

СЕГОДНЯ 00:40 2019-12-03T00:40:17+03:00

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Новосибирские волонтеры выхаживают белую сову со сломанным крылом из Ямало-Ненецкого автономного округа. По словам зоозащитников, птица уже никогда не сможет летать, однако способна вполне счастливо прожить под присмотром человека.

— Эту сову нашли рабочие-нефтяники где-то в полях под Ноябрьском. Что именно случилось с птицей — не понятно, но было однозначно заметно, что у нее сильно повреждено крыло. Мы уже работали с Ноябрьском, принимали в нашем центре животных оттуда, поэтому люди, нашедшие сову, легко вышли на нас. Мы обговорили с ними все детали, птица попала сначала к нашему волонтеру в Ноябрьске, а потом уже и в центр в Новосибирске, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова, представитель Центра реабилитации диких животных. — Сначала мы думали, что у совы обычный открытый перелом на крыле, но в итоге оказалось, что перелом был закрытый и куда более сложный. Но, к счастью, сама птица оказалась очень крепкой и сильной. Это отражается даже в ее характере. Собственно, поэтому мы и решили назвать ее Тетя: она иногда так смотрит, прямо хочется начать обращаться к ней на «вы».

еперь сова никогда не сможет полноценно летать, однако, как утверждают волонтеры, она вполне способна существовать под присмотром человека. Фото:"ЦРДЖ"

Сейчас Тетю уже прооперировали: часть крыла пришлось ампутировать, поскольку после момента получения травмы прошло уже слишком много времени. Теперь сова никогда не сможет полноценно летать, однако, как утверждают волонтеры, она вполне способна существовать под присмотром человека.

— Сейчас наша Тетя проходит курс восстановительных препаратов, приходит в себя после операции. Когда она окончательно окрепнет, мы планируем перевести ее в вольер к другой полярной сове, тоже из Ноябрьска, — пояснила зоозащитница. — Конечно, совсем не факт, что они уживутся вместе. Мы уже обдумывали варианты о пристройстве ее в другие центры, занимающиеся дикими птицами. Ведь на волю ей теперь нельзя — с таким крылом она не выживет в природе. Тетя может перепархивать с дерева на дерево, но вот полноценный полет для нее теперь не доступен. А может быть, нам даже удастся найти ей пару — белые совы обычно хорошо размножаются в неволе.

ИСТОЧНИК KP.RU