«Копят на подарки?»: школьники написали объявление, что готовы выносить мусор за 5 рублей
Необычное объявление увидела сибирячка на подъезде своего дома на улице Обская 139. В тексте, написанном детским почерком на тетрадном листе, говорится, что ребята готовы выносить мусор за определенную плату — 5 рублей за один пакет.
— Детки зарабатывают, как могут. Думаю в дальнейшем пользоваться их услугами, но боюсь, что деньги будут спускать на разные вредные вещи, вроде снюса и прочего, цитирует паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» слова автора фотографии.
В комментариях под постом, многие люди вступились за детей и осудили сибирячку за подозрительность:
— Почему же сразу такие мысли? Может дети просто хотят иметь больше карманных денег.
— Я думаю, ничего плохого тут нет. Может, они на подарки родителям копят?
— Это настоящие маленькие бизнесмены!
— Не вижу смысла их ни в чем подозревать. Ребята правда зарабатывают как могут. Они молодцы! — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU