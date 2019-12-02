«Копят на подарки?»: школьники написали объявление, что готовы выносить мусор за 5 рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-02T18:51:23+03:00

Однако сибирячка, сфотографировавшая объявление, опасается, что дети могут потратить заработанные деньги на снюс

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Необычное объявление увидела сибирячка на подъезде своего дома на улице Обская 139. В тексте, написанном детским почерком на тетрадном листе, говорится, что ребята готовы выносить мусор за определенную плату — 5 рублей за один пакет.

— Детки зарабатывают, как могут. Думаю в дальнейшем пользоваться их услугами, но боюсь, что деньги будут спускать на разные вредные вещи, вроде снюса и прочего, цитирует паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск» слова автора фотографии.

В комментариях под постом, многие люди вступились за детей и осудили сибирячку за подозрительность:

— Почему же сразу такие мысли? Может дети просто хотят иметь больше карманных денег.

— Я думаю, ничего плохого тут нет. Может, они на подарки родителям копят?

— Это настоящие маленькие бизнесмены!

— Не вижу смысла их ни в чем подозревать. Ребята правда зарабатывают как могут. Они молодцы! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU