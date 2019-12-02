2019-12-02T17:24:40+03:00
Происшествия

Сибиряк спас пенсионерку и ее сына из горящего дома по дороге в гости

Спецслужбы планируют поощрить мужчину за проявленную смелость
Алена КУЛЕШОВА
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Из горящего здания сибиряк вывел пожилую женщину и ее взрослого сына. Фото: ГУ МЧС по НСОИз горящего здания сибиряк вывел пожилую женщину и ее взрослого сына. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Новосибирской области мужчина спас от пожара двух человек по дороги в гости. Из горящего здания сибиряк вывел пожилую женщину и ее взрослого сына.

— Житель Куйбышева Сергей Вельчинский заметил пожар в многоквартирном доме, когда шел в гости к знакомым. Он не растерялся, бросился в подъезд, отыскал нужный этаж, стал стучать в дверь горящей квартиры, а в один момент даже попытался выбить ее, потому что из жилища никто не отзывался, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — В один момент дверь открыла 78-летняя пенсионерка (позже выяснилось, что женщина плохо слышит). Мужчина вывел ее из задымленной зоны, а также спас от гибели ее взрослого сына, который был без сознания. Кроме этого, сибиряк сам потушил пожар на балконе квартиры с помощью, набранной в 5-ти литровую бутылку, воды.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам Новосибирской области капитана внутренней службы Юлии Стрельцовой, благодаря отважным действиям мужчины, удалось не только спасти жизни двух человек, но и вещи и ценности, находившиеся в горящей квартире.

— Я зашел в комнату и на ощупь нашел мужчину, лежащего на кровати без движения. Взял его за руки и вытащил на лестничную клетку, — вспоминает Сергей Вельчинский. — После этого вновь вернулся в квартиру и повторно пролил водой место горения. Ничего геройского в этом не вижу — я просто выполнял свой гражданский долг перед обществом.

Далее пожар развиваться не стал, все, кто находился в зоне происшествия, остались живы. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место ЧП, провели проверку и убедились в отсутствии признаков горения, отметив быстрые действия гражданина по эвакуации двух человек и ликвидации пожара.

В настоящее время сотрудники спецслужб планируют поощрить Сергея Вельчинского за проявленную смелость и правильные действия в экстремальной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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