2019-12-02T15:44:01+03:00
Общество

Не теряют надежды: волонтеры и полиция продолжают поиски мужчины в синей джинсовке

О местонахождении мужчины ничего не известно уже более двух лет
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина ушел из дома по улице Геодезическая 72 тридцатого августа 2016 года. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"Мужчина ушел из дома по улице Геодезическая 72 тридцатого августа 2016 года. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"
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Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас Новосибирск» просят помощи в поисках пропавшего в годе Обь в Новосибирской области 55-летнего Петюлина Николая Валентиновича. Мужчина ушел из дома по улице Геодезическая 72 тридцатого августа 2016 года — с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Однако полиция и волонтеры продолжают искать мужчину.

— Приметы: среднее телосложение, зеленые глаза, темные волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, черное трико и темный пуловер с ромбами.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Николай Валентинович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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