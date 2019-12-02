«Загонял зверя»: сибиряк случайно убил друга во время охоты

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-02T14:05:29+03:00

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после смерти охотника, в которого выстрелил его напарник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после смерти охотника, в которого выстрелил его напарник. Карасукским межрайонным следственным отделом было возбуждено дело в отношении 45-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

— По данным следствия, 30 ноября 2019 года трое мужчин охотились на диких животных в охотничьих угодьях Купинского района Новосибирской области. Когда один из сибиряков занимался загоном животного вокруг лесного колка, двое его напарников ожидали в кустарниках с другой стороны леса, — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Мужчина, загонявший зверя, стрелял из ружья, не соблюдая технику безопасности, из-за чего, он попал как раз по тем кустам, где сидели его друзья.

В результате случившегося 45-летний мужчина получил огнестрельное ранение в спину и вскоре скончался.

Следователем Карасукского района по данному уголовному делу были проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU