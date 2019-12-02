2019-12-02T13:36:44+03:00
Общество

Альфа-Банк усовершенствовал свое мобильное приложение

Альфа-Банк провел работу по обновлению собственного мобильного приложения.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пользователи платформы могут насладиться современным дизайном и воспользоваться новыми функциями. Последние снижают время проведения переводов.

- Наиболее востребованные разделы переместили в близкий доступ в навигационной панели в нижней части экрана. Речь идет о кнопках «Платежи и переводы», «История операций» и «Чат», - пишет Inkazan.ru.

Специалисты внесли серьезные изменения в раздел истории операций. Пользователям нужно лишь пару раз прикоснуться к экрану, чтобы продублировать один из предыдущих переводов со своей карты на карту другого человека. В операциях высветится комментарий отправителя, а также время совершения платежа. Приложение запомнит название шаблона в исходящих операциях.

Еще в новой версии приложения Альфа-Банка клиенты, ранее обменявшие валюту, смогут посмотреть курс, по которому была осуществлена конвертация.

Теперь с помощью платформы пользователи смогут быстро найти ближайший банкомат. В приложении появился раздел поиска по адресу и станции метро. Во время поиска человек сможет получить информацию о степени загруженности конкретного отделения банка.

Специалисты не оставили без внимания и процесс переводов по номеру карты. Перекидывать деньги стало проще и быстрее. После обновления приложения код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции. При пополнении с карт других банков клиентам Альфа-Банка больше не требуется указывать код CVC, если банк-эмитент это не требует.

Обновление платформы предоставило пользователям новые возможности. К примеру, клиенты Альфа-Банка теперь могут выбрать счет для получения денежных средств по телефонному номеру. Также они получили возможность менять шаблоны платежей, создавать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц и даже погашать ипотечный кредит без комиссии с карты другого банка.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не теряют надежды: волонтеры и полиция продолжают поиски мужчины в синей джинсовке
«Держал в страхе весь подъезд»: соседи рассказали об убийце 5-летней девочки
Подробности убийства 5-летней девочки на Петухова: полицию вызвал отчим-тиран
«Загонял зверя»: сибиряк случайно убил друга во время охоты
Пока мама была в больнице: отчим забил до смерти пятилетнюю девочку
Рок-музыкант, студентка и авиатор попали в колонию за 22 фальшивые купюры
Какие бактерии, живущие в полости рта человека, способны разрушить наше здоровье?
«Она его одела и пыталась оживить»: мать провела ночь с мертвым трехлетним сыном
Сибиряки обсудят новые правила обращения с цветным металлом
«А если он это в сеть выложил?»: таксист заглядывает к девушкам под юбки и фотографирует
«Крысы по полкам бегают»: сибирячка купила в магазине «покусанный» хлеб
«Да это Леди Гага!»: девушка с необычной прической рассмешила пассажиров метро