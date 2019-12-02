Альфа-Банк усовершенствовал свое мобильное приложение

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-02T13:36:44+03:00

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Пользователи платформы могут насладиться современным дизайном и воспользоваться новыми функциями. Последние снижают время проведения переводов.

- Наиболее востребованные разделы переместили в близкий доступ в навигационной панели в нижней части экрана. Речь идет о кнопках «Платежи и переводы», «История операций» и «Чат», - пишет Inkazan.ru.

Специалисты внесли серьезные изменения в раздел истории операций. Пользователям нужно лишь пару раз прикоснуться к экрану, чтобы продублировать один из предыдущих переводов со своей карты на карту другого человека. В операциях высветится комментарий отправителя, а также время совершения платежа. Приложение запомнит название шаблона в исходящих операциях.

Еще в новой версии приложения Альфа-Банка клиенты, ранее обменявшие валюту, смогут посмотреть курс, по которому была осуществлена конвертация.

Теперь с помощью платформы пользователи смогут быстро найти ближайший банкомат. В приложении появился раздел поиска по адресу и станции метро. Во время поиска человек сможет получить информацию о степени загруженности конкретного отделения банка.

Специалисты не оставили без внимания и процесс переводов по номеру карты. Перекидывать деньги стало проще и быстрее. После обновления приложения код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции. При пополнении с карт других банков клиентам Альфа-Банка больше не требуется указывать код CVC, если банк-эмитент это не требует.

Обновление платформы предоставило пользователям новые возможности. К примеру, клиенты Альфа-Банка теперь могут выбрать счет для получения денежных средств по телефонному номеру. Также они получили возможность менять шаблоны платежей, создавать автоматические платежи по расписанию на счета юрлиц и даже погашать ипотечный кредит без комиссии с карты другого банка.