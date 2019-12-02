2019-12-02T12:54:08+03:00
Здоровье

Какие бактерии, живущие в полости рта человека, способны разрушить наше здоровье?

В организме все взаимосвязано. В частности, микробы, которые живут во рту, влияют на здоровье других органов и систем. Некоторые из них защищают нас, другие, наоборот, ослабляют иммунитет и вызывают болезни.
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Дисбаланс микрофлоры может серьезно подорвать здоровье лор-органов, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы. Подробно об этом рассказывает стоматолог-гигиенист Клиники UMG - Дарья Якимкова.

СВЯЗЬ МИКРОФЛОРЫ РТА С ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ

Выделяют около 280 видов бактерий, населяющих полость рта, так что понять их взаимодействие и влияние на организм не просто. Например, бактерия Streptococcus Salivarius одной из первых поселяется во рту новорожденного и ограничивает размножение патогенных бактерий в полости рта и лор-органах.

А вот бактерия Veillonella Alcalescens агрессивна и вызывает инфекционные заболевания. Она обитает во рту, в дыхательном и пищеварительном тракте человека. Сердечно-сосудистые заболевания чаще возникают у пациентов с заболеваниями полости рта. Исследователи Каролинского института (Швеция) показали прямую связь между количеством зубов и риском смерти от ишемической болезни сердца (ИБС). У людей, имеющих меньше 10 собственных зубов, риск ишемии сердца В СЕМЬ РАЗ ВЫШЕ, чем у их сверстников того же пола, имеющих 25 зубов и больше.

Вывод прост: чем лучше вы заботитесь о здоровье десен и зубов, тем меньше будете болеть.

Как понять, что с микрофлорой полости рта что-то не так?

Необходимо записаться на прием к стоматологу, если у вас:

• пониженное слюноотделение, сухость во рту;

• трещинки в уголках рта, на губах;

• язвочки, воспаления слизистой рта;

• болезненность или кровоточивость десен;

• неприятный запах изо рта (чтобы проверить, лизните языком чистое запястье, дайте высохнуть минуту, после чего понюхайте кожу).

Советы по нормализации микрофлоры полости рта

• Поддерживайте полезную микрофлору. Для этого тщательно чистите зубы утром и вечером, а раз

в полгода проходите профессиональную чистку у стоматолога.

• Сразу обращайтесь к стоматологу при появлении неприятных симптомов, перечисленных выше.

• Не кормите болезнетворные бактерии. Они быстро размножаются, если для них много еды: чем чаще вы перекусываете, чем больше употребляете сладкой, липкой пищи, тем быстрее растет патогенная микрофлора.

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